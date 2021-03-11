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Каска, применяемая в качестве защитного средства в Вооруженных силах США, стала объектом для оригинального стресс-теста. Исследователи решили убедиться, действительно ли она способна защитить американского солдата.

Для проверки каски на прочность специалисты канала «Идем вразнос» на видеохостинге YouTube использовали 7,62-миллиметровые пристрелочно зажигательные патроны.

Чтобы сделать выстрелы по «живым мишеням» более реалистичными, специалисты надели каску на заранее изготовленную цель из баллистического геля и гипса. Это не только сделало эксперимент более увлекательным, но и позволило узнать, как будет вести себя пуля, попадающая в «голову» американского солдата.

По результатам исследований специалист отметил, что кевларовые каски способны защищать от мелких осколков при перемещении бойцов в БТР или бронеавтомобилях. Однако против пуль они устоять не в состоянии – эти боеприпасы без особого труда пробивают шлем.

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