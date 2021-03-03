На видеохостинге YouTube появился официальный трейлер игры Subverse от студии Supermassive Games. Просмотр ролика доступен только тем пользователям Сети, которым уже исполнилось 18 лет.

Трейлер игры, которая сумела стать наиболее успешным проектом позапрошлого года на краудфандинговом сервисе Kickstarter, приурочен к совсем скорому выходу так называемого релиза раннего доступа. В нем геймеры получат возможность ознакомиться с тремя первыми главами, а также смогут «закрутить» романы с тремя участниками игры.

Данный релиз должен появиться 26 марта. Когда выйдет полная версия игры со всеми возможностями, пока неизвестно. Сообщается лишь, что в ней будет 22 эпизода. Эксперты уже сейчас пророчат, что Subverse станет наиболее дорогой игрой в жанре эротики, в которую инвестировали средства пользователи сервиса Kickstarter.