Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на многочисленные фотографии украинских эшелонов с танками в Сети военкор Александр Сладков опубликовал снимки и видеозаписи с российской боевой техникой, движущейся по трассе неподалеку от Ростова.

В подписи он заявил, что «у нас тоже кое-что есть», сделав явную отсылку к сообщениям о передислокации украинских боевых машин. Кроме того, на видео Сладков сообщает, что «это, конечно, не эшелоны, но все же…».

На кадрах показаны в основном российские артиллерийские установки, которые буксируют автомобили «Урал». Сладков отметил, что видео и своими высказывании стремился «прогреть ситуацию».

Напомним, что несколько дней назад в интернете появились видеозаписи и фотографии с украинскими эшелонами, направлявшимися на Донбасс из Харькова и Мариуполя. На открытых платформах можно было разглядеть танки Т-72 и Т-64, а также артиллерию.

Вам может понравиться

SOHR: Россия уничтожила нефтехранилища протурецких боевиков ракетой «Искандер» с базы “Хмеймим”

Сирийская обсерватория прав человека (SOHR) сообщила о ракетном ударе по протурецким силам на севере арабского государства, нанесенном российскими военными. По информации, имеющейся в распоряжении этой организации, прямо с авиабазы «Хмеймим»,

Киев обвинил Россию в подготовке ввода миротворцев на Донбасс

Москва намерена “законсервировать” конфликт на Донбассе, введя свои миротворческие силы в этот регион, заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. Он также предположил, что для этого будет организована серьезная провокация

Монтян объяснила, почему Киев перебрасывает танки на Донбасс без маскировки

Украинский юрист Татьяна Монтян уверена, что вся так называемая «подготовка» ВСУ к вооруженному столкновению в Донбассе – это всего лишь демонстрация, «показательные выступления», призванные набить цену в переговорах с НАТО
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – переменная облачность, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 12 марта – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до -3 °C |