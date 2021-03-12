В ответ на многочисленные фотографии украинских эшелонов с танками в Сети военкор Александр Сладков опубликовал снимки и видеозаписи с российской боевой техникой, движущейся по трассе неподалеку от Ростова.

В подписи он заявил, что «у нас тоже кое-что есть», сделав явную отсылку к сообщениям о передислокации украинских боевых машин. Кроме того, на видео Сладков сообщает, что «это, конечно, не эшелоны, но все же…».

На кадрах показаны в основном российские артиллерийские установки, которые буксируют автомобили «Урал». Сладков отметил, что видео и своими высказывании стремился «прогреть ситуацию».

Напомним, что несколько дней назад в интернете появились видеозаписи и фотографии с украинскими эшелонами, направлявшимися на Донбасс из Харькова и Мариуполя. На открытых платформах можно было разглядеть танки Т-72 и Т-64, а также артиллерию.