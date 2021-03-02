В Сети появились новые подробности о планшете Apple iPad Pro 5, который должен выйти уже в марте.

Как сообщается, мощность этого планшета можно будет сравнить с новейшими компьютерами от Apple. Так, указывается, что планшет использует процессор Apple A14X Bionic. Благодаря этому процессору планшет будет обладать весьма высокой производительностью.

Кроме того, устройство получит mini-LED экран, который будет иметь повышенную яркость и контрастность, а также отличную цветопередачу. Над дисплеем будет расположена фронтальная камера. Тыльная камера будет иметь три датчика на 12 Мп, 10 Мп и 7 Мп.

Также планшет получил не менее 8 ГБ оперативной памяти, 1 Тб встроенной флэш-памяти, модем Qualcomm Snapdragon X55. В целом, внешне устройство практически не изменилось – разве что рамки дисплея стали тоньше.