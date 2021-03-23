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В Сети появились фотографии представительской модели автомобиля Aurus Senat. Отмечается, что у автомобиля неокрашенные бампера.

Так, сам седан белого цвета, за исключением чёрных неокрашенных бамперов и корпусов боковых зеркал. Согласно имеющейся информации, на фото попал рабочий прототип, у которого были заменены оригинальные детали во время тестирования. На более ранних фотографиях при проверке номерных знаков в Сети можно увидеть, что ранее был установлен другой, окрашенный в цвет автомобиля, бампер.

Впрочем, это не помешало появлению шуток о том, что компания решила создать более дешевую версию люксового автомобиля. Как отмечается, на старте продаж стоимость такой машины должна составлять от 18 до 20 миллионов рублей в зависимости от модели. Первыми на рынке при этом появятся максимальные комплектации.

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