В марте компания Apple намерена представить новые модели своих планшетов iPad Mini 6 и iPad Pro 5. В Сети уже появились рендерные изображения этих аппаратов, а также их технические характеристики.

Так, iPad mini 6 оснастят новым процессором A14, который используется в iPhone 12. Это позволит обеспечить высокую производительность, несмотря на небольшие габариты планшетного компьютера.

Диагональ дисплея данной версии составит 8,9 дюйма, а разрешение – 2 360х1 640 px. В кнопку включения и блокировки экрана производитель намеревается встроить сканер отпечатка пальца.

Объем встроенной памяти составить 256, 128 и 64 Гб в зависимости от модификации. Также на аппарат установят тыльную камеру с разрешением 12 МП и селфи-камеру на 7МП.

Характеристики старшей модели iPad Pro 5 пока не раскрываются, но можно предположить, что она получит дисплей с диагональю более 12 дюймов.