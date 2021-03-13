Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подмосковном Серпухове скоро состоится премьера комедийного фарса «Наследники Рабурдена» по пьесе Эмиля Золя.

Как сообщается, премьера состоится 27 марта в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Таким образом планируется отметить День театра. На следующий день, 28 марта, пройдёт повторный показ спектакля. Билеты уже можно приобрести в кассе и на сайте Гортеатра.

В центре сюжета – пожилой и весьма обеспеченный мужчина со множеством родственников и друзей. Все они готовы на всё, только чтобы их имя было указано в завещании. Однако имеется некое особое обстоятельство, о котором никто из них пока что не догадывается.

Режиссёром-постановщиком спектакля стал Павел Цепенюк, режиссёром – актриса Екатерина Гвоздева. Главную роль исполнил Михаил Диамент. Отмечается, что в постановке задействованы все мужчины труппы и почти все женщины.

Вам может понравиться

Пентагон оснастит подводные лодки “летающими перископами” Blackwing 10C

Пентагон намеревается приобрести в Калифорнии беспилотные аппараты Blackwing 10C и оснастить ими свои подводные лодки. Разработчик этих дронов – компания AeroVironment, которая ранее уже поставляла американскому Минобороны свои аппараты еще

Американская база в Сирии подверглась обстрелу российскими снарядами “Краснополь”

Американские военные в Сирии заявили, что атака на их базу, проведенная иранскими вооруженными формированиями, осуществлялась с использованием российских боеприпасов «Краснополь-М2». Причиной такого заявления стало обнаружение на территории объекта фрагментов данных

Пентагон завершает строительство новой системы противоракетной обороны на Аляске

В 2021 году Пентагон намеревается запустить в эксплуатацию на Аляске радиолокационную станцию Long Range Discrimination Radar, которая станет очередным компонентом системы противоракетной обороны Соединенных Штатов. Известно, что ее планировали запустить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 13 марта – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 13 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 13 марта – пасмурно, до -0 °C |