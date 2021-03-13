В подмосковном Серпухове скоро состоится премьера комедийного фарса «Наследники Рабурдена» по пьесе Эмиля Золя.

Как сообщается, премьера состоится 27 марта в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Таким образом планируется отметить День театра. На следующий день, 28 марта, пройдёт повторный показ спектакля. Билеты уже можно приобрести в кассе и на сайте Гортеатра.

В центре сюжета – пожилой и весьма обеспеченный мужчина со множеством родственников и друзей. Все они готовы на всё, только чтобы их имя было указано в завещании. Однако имеется некое особое обстоятельство, о котором никто из них пока что не догадывается.

Режиссёром-постановщиком спектакля стал Павел Цепенюк, режиссёром – актриса Екатерина Гвоздева. Главную роль исполнил Михаил Диамент. Отмечается, что в постановке задействованы все мужчины труппы и почти все женщины.