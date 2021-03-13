На улице Советской в Серпухове, что в Московской области, в результате наезда пострадал 8-летний ребенок. Мальчик попал под машину прямо во дворе дома №106.

По предварительной информации, виновником ДТП является владелец автомобиля «Фольксваген Пассат», который утратил бдительность за рулем, пересекая двор жилого дома.

Пострадавшего ребенка «Скорая помощь» увезла в больницу имени Семашко. Информации об его текущем состоянии в настоящий момент нет.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Пресс-служба инспекции напоминает водителям, что при въезде во дворы они обязаны снижать скорость до минимума, пропускать пешеходов, которые идут по зебре и проявлять крайнюю осторожность.