Специалисты Роскартографии, Росреестра и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» создали систему для слежения за деформациями поверхности Земли в режиме онлайн с использованием спутников.

Представители указанных ведомств отмечают, что данная технология позволит беспрерывно наблюдать за движениями земной коры и составлять прогнозы по возможным изменениям. С помощью нее исследователи смогут рассчитывать, с какой скоростью каждый год перемещаются тектонические плиты, на которых расположена РФ.

Отсутствие подобных данных может привести к получению искаженных результатов во время проектной и кадастровой деятельности, особенно когда речь идет о постройке магистралей и прочих объектов со значительной протяженностью. Данная система также сможет предупреждать о чрезвычайных ситуациях, причиной возникновения которых могут стать тектонические явления.