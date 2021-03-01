На сайте Авито появился любопытный экземпляр автомобиля-кабриолета «Лада» канадского производства. Продавец оценил авто в 1 300 000 рублей. Сообщается, что машина восстановлена до первоначального вида и обладает заводскими техническими характеристикам. Причем для восстановления и глубокого сервисного обслуживания использовались только качественные запасные части и расходные материалы.

Кабриолет изготовлен в 1993 году, но его пробег составляет всего 15 тысяч километров. Это одна из редких моделей, которая имеет усиленный кузов и складывающийся верх и плотной ткани. Под капотом установлен 75-сильный двигатель с объемом 1,5 л.

В объявлении продавец обещает дополнить автомобиль колесными дисками Melber, а также выставочными колесами с покрышками ЕХ-85.

В Канаде кабриолеты «Лада» выпускались в начале 90-х годов прошлого столетия. Они были ориентированы на местных рынок, но владелец приобрел там автомобиль и привез его в Россию. В 2017 году эта машина уже предлагалась к продаже за 1 000 000 рублей.