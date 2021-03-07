В ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети Facebook глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах относительно новой российской орбитальной станции.

Он пояснил, что в настоящий момент как раз идет обсуждение орбиты и конфигурации будущей станции, а также вопросы, связанные с созданием базового ее блока.

Помимо этого Рогозин сообщил, что в следующем году планируется вылет марсохода «Экзо-Марс» к Красной планете. Этот аппарат, по словам главы Роскосмоса, создан совместно российскими и европейскими конструкторами.

Напомним, что в конце прошлого года Рогозин предложил пользователям социальных сетей поразмыслить над внешним обликом орбитальной станции, разработка которой начнется в России в самое ближайшее время.