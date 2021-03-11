Неподалеку от города Серпухов, расположенного в Подмосковье, на автодороге М-2 «Крым» воспламенилась грузовая машина.

Очевидцы случившегося начали выкладывать в социальных сетях фотографии и видео, на которых можно увидеть охваченную огнем фуру. Кабина у нее практически полностью выгорела. Густой черный дым, идущий от грузовика, виден с расстояния нескольких сотен метров. На месте инцидента находятся пожарные. Информации о пострадавших или умерших не поступало.

Согласно неподтвержденным сведениям, в районе инцидента было решено перекрыть движение. Однако на размещенных кадрах демонстрируется, что грузовой автомобиль стоит на краю дороги, а возле него без проблем проезжают другие машины.