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К одесскому морвокзалу 10 марта причалили корабли Североатлантического альянса, которые входят в противоминную группировку, сообщает местное издание «Думская». Журналисты уточняют, что в 2021 году это первые натовские суда, появившиеся в порту Одессы.

Возглавляет отряд турецкий офицер, капитан первого ранга Юсуф Карагюлле. В группу входят корабли из Румынии (ROS Lt Lupu Dinescu), Испании (TSPS Tajo) и Турции (M267 TCG Ayvalik и флагман A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa).

Командование противоминной группы уже встретилось с украинскими военными, чтобы поделиться впечатлениями от рейда.

Одесса не первый раз встречает натовские корабли в своем порту. В основном эсминцы и другие суда заходят на морвокзал в ходе совместных учений Украины и Североатлантического альянса.

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