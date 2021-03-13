В Норвегии у троих медиков образовались тромбы после первой инъекции препарата от коронавируса AstraZeneca. Сейчас все они находятся в больнице на лечении. Врачи исследуют эти случаи, но найти взаимосвязь между прививками и заболеванием пока не получается.

Ранее Исландия, Норвегия и Дания приняли решение остановить поставки данной вакцины из-за развития тромбоза у ряда пациентов после иммунизации. Кроме того, еще 5 государств (Австрия, Латвия, Люксембург, Литва и Эстония) прекратили использовать препарат, который был поставлен им в последней партии.

По состоянию на 12 марта европейский регулятор EMA отчитался о 22 случаях тромбоза. Прививки при этом получили 3 миллиона человек. Специально созданная комиссия разбирается в тех случаях, в которых инъекции привели к летальному исходу. Главная цель – выяснить, имеется ли связь между смертями пациентов и вакциной AstraZeneca.