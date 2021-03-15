Внештатный гериатр российского Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что коронавирусная инфекция способна активировать в организме человека механизм преждевременного старения. Поэтому медики, занимающиеся реабилитацией пациентов, обязаны учитывать такую возможность.

По словам эксперта, хуже всего приходится пожилым пациентам с коронавирусом, которые сталкиваются с целым рядом опасных симптомов. К ним относятся одышка, кашель, а также высокая температура. Кроме того, у таких людей все чаще обнаруживают расстройство сознания, называемого делирием. Врач порекомендовала в обязательном порядке включить его в перечень признаков заболевания, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Эксперты обсуждают очередной рост заболеваемости Covid-19 в России. Одни специалисты говорят, что новую волну следует ждать уже с первым весенним потеплением. Другие же прогнозируют увеличение количества инфицированных к осени текущего года.