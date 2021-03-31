Китайский разработчик компьютерных игр Tencent вместе с представителями полиции провел уникальную спецоперацию по выявлению читеров. В результате удалось задержать целую группу мошенников и изъять у них незаконно нажитое имущество.

Идея проведения данной операции возникла после того, как представители студии выявили огромные убытки из-за читеров. Все дело в том, что их деятельность лишала разработчика крупной доли доходов, так как геймеры предпочитали читы вместо покупки каких-либо элементов прокачки персонажей.

В ходе операции у задержанных мошенников были изъяты автомобили бизнес-класса, а также другое имущество и наличные на общую сумму около 45 миллионов долларов.

Разработанные мошенниками программные продукты, которые позволяли взламывать платные функции игр, реализовались через сайт Chicken Drumstick. Представители студии заявили, что все эти читы не являются официальными дополнениями, поэтому могут навредить не только видеоиграм, но и компьютерам и другим устройствам.