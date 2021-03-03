На китайском рынке поступили в продажу смартфоны Meizu 18 и 18 Pro. Оба аппарата имеют 8 либо 12 Гб оперативной памяти и выполняются на базе процессора Snapdragon 888. Также смартфоны поддерживают подключение к беспроводной сети 5G.

В «старшей» версии можно выделить большой AMOLED-дисплей, диагональ которого составляет 6,7 дюйма от бренда Samsung. Эксперты сообщают, что экран с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и поддержкой технологии HDR-10 является наиболее дорогим из всех, которые когда-либо использовал производитель.

Еще одна особенность – уникальная система охлаждения, в которой используется увеличенная испарительная камера. Емкость батареи составляет 4500 mAh, благодаря чему предполагается хорошая автономность аппарата. Камера состоит из четырех фотомодулей, среди которых имеются сверхширокий и телеобъектив.

Возможности Meizu 18 несколько скромнее. Диагональ экрана здесь составляет лишь 6,2 дюйма, в камере использовано лишь три модуля, а емкость аккумулятора равна 4000 mAh. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки с адаптером на 36 Вт.

Обе версии работают на Android 11 и фирменной оболочке Flyme 9 и оснащаются сканером отпечатка пальца, спрятанным под экран.

На китайском рынке стоимость модели Meizu 18 Pro составляет от 773 до 928 долларов, а Meizu 18 – от 680 до 773 долларов США.