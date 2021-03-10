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Группа молекулярных биологов из Австралии смогла обнаружить в биоматериале летучих мышей, обитающих в южной китайской провинции Юньнань, вирус RpYN06, геном которого идентичен COVID-19.

Исследователи проанализировали биологические материалы свыше двадцати разновидностей летучих мышей, полученные в период с весны 2019 года по осень 2020 года. Основное внимание они уделили РНК инфекций. В результате практически в 40 процентах образцов имелись признаки коронавирусов, включая 4 бетакоронавируса, похожих на SARS-CoV-2.

Данные инфекции были найдены у подковоносых летучих мышей. Отмечается, что у одного из этих вирусов – RpYN06 – немалое число генов практически на 100 процентов схоже с генами коронавируса, распространяемого среди людей. Ученые считают, что путем изучения данных вирусов они смогут понять, как именно им удалось перейти на человеческий организм.

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