Специалисты из Китая заявили об успешно проведённых предварительных испытаниях мужского контрацептива.

Как было заявлено, мужской контрацептив был испытан на животных – на мышах и на приматах. Отмечается, что эффект препарата является обратимым, а также он не оказывает гормонального или токсичного воздействия на организм. Так, бесплодие у животных возникало после ежедневного приёма одной дозы контрацептива между 3-4 и 5-6 неделями, а восстановление способности к деторождению возвращалось спустя 4-6 недель после отмены приёма средства.

В настоящее время мужские противозачаточные весьма дороги, кроме того, их требуется принимать несколько раз в день. После проведения исследований препарата на людях он может стать первым мужским противозачаточным средством, которое требует одного приёма в день. В основе препарата, как указывается, природное соединение триптонид, которое получено из китайской травы Tripterygium Wilfordii Hook F.