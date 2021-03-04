читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Китая заявили об успешно проведённых предварительных испытаниях мужского контрацептива.

Как было заявлено, мужской контрацептив был испытан на животных – на мышах и на приматах. Отмечается, что эффект препарата является обратимым, а также он не оказывает гормонального или токсичного воздействия на организм. Так, бесплодие у животных возникало после ежедневного приёма одной дозы контрацептива между 3-4 и 5-6 неделями, а восстановление способности к деторождению возвращалось спустя 4-6 недель после отмены приёма средства.

В настоящее время мужские противозачаточные весьма дороги, кроме того, их требуется принимать несколько раз в день. После проведения исследований препарата на людях он может стать первым мужским противозачаточным средством, которое требует одного приёма в день. В основе препарата, как указывается, природное соединение триптонид, которое получено из китайской травы Tripterygium Wilfordii Hook F.

Вам может понравиться

Астраханка сделала липосакцию в частной клинике и чуть не умерла

Попытка избавиться от лишних килограммов с помощью липосакции чуть не лишила жизни 29-летнюю жительницу Астрахани. Многодетная мать после операции почувствовала себя плохо и попала в медицинское учреждение им. Кирова в

ВОЗ не подтвердила эффективность гидроксихлорохина для профилактики COVID-19

Препарат гидроксихлорохин не показывает никакой эффективности для профилактики коронавирусной инфекции, поэтому применять его для этой цели не нужно, рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Этот совет основывается на исследованиях, к которым ВОЗ

Названы обладающие врожденной защитой от рака животные

Команда исследователей сообщила, что у землекопов, слонов и слепышей имеется врожденная защита от онкологических заболеваний. Указанные выше животные обладают двадцатью копиями генов, направленных на борьбу с раком. Впервые о них
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 4 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 4 марта – ясно, до 5 °C |