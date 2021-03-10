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На юге Китая была обнаружена уникальная окаменелость динозавра возрастом около 70 миллионов лет.

Как отмечается, речь идёт о динозавре овирапторозавр. Найденное ископаемое является неполным скелетом большого динозавра. Предположительно, данная особь является взрослой. Кроме того, уникальность находки заключается в том, что динозавр сидит над кладкой с яйцами, которых насчитывается не менее 24 штук. Отмечается, что не менее семи яиц сохранили внутри себя скелет или кости эмбриона.

Близкое нахождение к гнезду взрослой особи динозавра, а также поздняя стадия развития эмбрионов говорит о том, что взрослый динозавр погиб во время насиживания своего гнезда.

По словам учёных, это даёт новые данные о жизни динозавров. Так, погибшая особь, как заявили учёные, являлась заботливым родителем. Кроме того, было выяснено, что эмбрионы находились на разной стадии развития, что может означать то, что они могли вылупиться в разное время. Асинхронное вылупление в настоящее время встречается у некоторых птиц.

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