В Керчи на предприятии «Залив» стартовал процесс формирования корпусов новейших универсальных десантных кораблей. Сообщается, что в процессе проведения работ судостроители ориентируются на опыт, который они получили в ходе строительства боевых кораблей «Мистраль» во Франции.

О строящихся УДК высказались многие военные эксперты не только в России, но и в США, Китае и Европе. Все они сходятся во мнении, что вертолетоносцы станут грозной силой российского флота. Стоит упомянуть и о том, что на церемонии закладки УДК присутствовал глава государства Владимир Путин.

Водоизмещение каждого корабля составит 30 тысяч тонн. На палубе сможет разместиться 16 вертолетов либо, как утверждают всезнающие китайские эксперты – самолетов с вертикальным взлетом. Также корабль вмещает до 1000 морских пехотинцев, а в доковой камере могут ждать своего часа 4 десантных катера. Наконец, планируется оснащение УДК разведывательно-ударными БПЛА «Охотник».