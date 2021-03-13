В ходе исследования пород архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане, представители международной группы ученых предположили, что в будущем он превратится в новый материк. Причиной этому они назвали регулярные извержения вулканов.

Ранее считалось, что новые континенты возникают исключительно на границах океанов и материков в так называемых зонах субдукции. Однако анализ состава пород архипелага показал, что подобное явление может происходить и на океанических плато.

Так, Кергелен, который представляет собой группу островов с действующими вулканами, образовался как раз в результате их извержений. Базальтовые породы, которые застывали после таких извержений, сформировали весьма толстую кору.

По мнению австралийских и французских ученых, это позволяет уверенно говорить о том, что зарождение новых континентов может происходить в центре океанов. И одним из них через некоторое время станет Кергелен.