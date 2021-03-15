Американский закон о производстве военной продукции, который подписал еще бывший глава государства Дональд Трамп, способен поставить под угрозу разработку и изготовление вакцин против коронавируса. Об этом сообщили представители двух крупных индийских компаний, занимающихся созданием таких препаратов – Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла сообщила, что из-за этого закона, впервые принятого во времена войны в Корее и воскрешенного Трампом, американские предприятия не могут осуществлять поставки в Индию необходимого для производства вакцин сырья. Она призвала вмешаться другие страны, так как ситуация становится угрожающей. Если закон продолжит действовать, то глобальное производство вакцин либо приостановится, либо вообще замрет.

К США уже обратились представители Евросоюза, которые призвали прекратить блокировку поставок необходимых для вакцин компонентов. Белый дом ответил, что в курсе проблемы, поэтому в ходе общения с ЕС предпримет меры для ее решения.