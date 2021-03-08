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На страницах финского издания Ilta-Sanomat появился обзор автомобиля УАЗ-469, который недавно выставили на продажу в Финляндии. Журналист поставил российской машине высокую оценку и рассказал о ее плюсах и минусах.

К преимуществам он отнес высокую проходимость авто, которая дает возможность ездить даже по лесу при отсутствии каких-либо дорог. Также автор обзора отметил, что машина попала в его руки в отличном состоянии – бывшие владельцы отлично за ней смотрели, своевременно меняли изношенные детали и смазывали все, что необходимо.

Также журналисту понравилась съемная брезентовая крыша. Он в шутку заметил, что без нее автомобиль становится похожим на кабриолет и привлекает к владельцу повышенное внимание финских девушек.

К минусам авто, который попал в Финляндию с армейского склада в российском Покрове, эксперт отнес сбой в работе заднего тормоза. Однако это, по его словам, дело вполне поправимое.

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