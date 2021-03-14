Процесс заказа вакцин, как и вся стратегия иммунизации от коронавируса в Европе оказалась ошибочной, считает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он уверен, что именно поэтому сейчас ЕС столкнулся с проблемой дефицита препаратов.

Тиммерманс заявляет, что стратегию нужно менять, однако торопиться с этим не стоит, чтобы снова не ошибиться. По его мнению, придется дожидаться окончания пандемии коронавируса, а уж потом подводить итоги кампании и выяснять, в чем именно были допущены неточности. Это позволит исключить их повторения, если на мир обрушиться новая эпидемия.

Представитель Еврокомиссии заявил, что изначально идея с совместным заказом препаратов от европейских государств казалась вполне верной. Однако уже в процессе выяснилось, что от нее выиграли только те страны Европы, у которых имеются обширные финансовые ресурсы. Остальные же столкнулись с целым рядом сложностей.