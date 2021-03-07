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Алексеем Орловым, главой города Екатеринбург, было подписано постановление, согласно которому скоро начнется проектирование улицы Героев России.

Ранее в Сети было опубликовано изображение, на котором демонстрируется обустройство новой городской дорожной сети. Начало улицы будет расположено рядом с торговым центром «Свердловск», а ее конец – возле пересечения с улицей Готвальда. По словам Алексея Бубнова, вице-мэра Екатеринбурга, работы по реализации этого проекта идут уже почти 2 года.

Отмечается, что данная улица уже давно присутствовала в Генеральном плане и имелась во многих программах города. Единственной преградой для ее создания являлась железнодорожная станция «Свердловск-товарный». Около двух лет назад она была выведена из эксплуатации, поэтому созданию улицы теперь ничего не мешает.

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