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Жительница Донецка Виктория Демидова поделилась с изданием ВЗГЛЯД своими впечатлениями от последних событий на Донбассе. Она рассказала, что сейчас усиленными темпами идет подготовка к боям, так как перемирье судя по всему закончилось.

По словам женщины, спасатели занимаются проверкой бомбоубежищ. Они постоянно отчитываются перед жителями города, сообщая, где находятся ближайшие укрытия, а также в каком состоянии они находятся. Кроме того, постоянно оглашаются инструкции, как действовать в случае обстрелов.

Общее настроение в городе – это страх перед грядущей войной и злость на украинскую армию, которая уже совершенно не таясь стягивает технику и сосредотачивает вдоль линии фронта артиллерийские орудия. По словам Демидовой, все надеются на то, что войны не будет и наслаждаются мирной жизнью, пока она совсем не закончилась.

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