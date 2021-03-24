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В пищевых добавках, которые помогают сбросить лишние килограммы, обнаружили стимуляторы фенпрометамин, которые были запрещены еще в середине прошлого столетия. Ученый Гарвардской медицинской школы Питер Коэн рассказал, что это действующее вещество в последний раз входило в состав спрея для носа Vonedrine, снятого с продажи в начале 50-х годов.

Фенпрометамин был запрещен как для персонального использования, так и в качестве спортивного допинга. С тех пор о нем никто не слышал, пока препарат не выявили в добавках для похудения.

Автор исследования сообщает, что помимо фенпрометамина, в них обнаружили еще 8 действующих веществ-стимуляторов, опасных для здоровья. Производители БАДов смешивали их в разные коктейли даже не потрудившись изучить влияние на человеческий организм.

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