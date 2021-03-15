В ходе исследования Челябинского метеорита для диссертации аспирантка ЧГУ обнаружила в его частицах углеродные материалы внеземного происхождения. Она отметила, что земные алмазы, которые встречаются в природе, не могут иметь такую форму, как найденные в метеорите кристаллы.

Помимо этого, в исследуемых частицах удалось обнаружить еще и минеральные нити. Ранее считалось, что они способны образовываться только в процессе извержения вулканов. Однако выяснилось, что эта гипотеза неверна, так что ученые получили новый повод для проведения исследований.

Челябинский метеорит не в первый раз удивляет ученых и российских граждан. Так, в Историческом музее Южного Урала во время выставки, на которой это небесное тело демонстрировалось широкой публике, над ним внезапно сама по себе поднялась витрина. Из-за этого даже активировалась сигнализация.