Белорусские конструкторы разработали инновационный ЗРК, который для уничтожения авиации потенциального противника использует авиационные ракеты «воздух-воздух». Этот комплекс, по мнению экспертов Avia.Pro, должен стать весьма востребованным на международном рынке.

Использование штатных авиационных ракет позволит поражать самолеты, вертолеты и дроны с земли. Специалисты, создавшие комплекс, уточняют, что помимо боеприпасов Р-60НТ класса «воздух-воздух», вполне можно применять еще и зенитные ракеты 9М37М советского производства.

Одной из причин, по которой комплекс может приобрести широкую популярность, эксперты называют тот факт, что во многих странах собраны целые арсеналы зенитных ракет еще со времен СССР. Вот только использовать их не получается, так как приобретение современных систем ПВО давно превратилось в недешевое удовольствие. Белорусская разработка призвана решить эту проблему.

Новый ЗРК, судя по опубликованным инженерами фотографиям, обладает хорошей проходимостью. Также к его достоинствам относятся сравнительно небольшие габариты и мобильность.