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Исследователи из Университета Колорадо выяснили, что в прошлом Арктика была покрыта растениями, и в будущем растительность может вернуться в этот регион.

Как сообщается, учёные при помощи новой технологии извлекли из озёрных отложений в Арктике ДНК растений, и обнаружили, что около 100 тысяч лет назад здесь росли некоторые виды кустарников. Речь идёт о карликовой берёзе, которая может жить даже в условиях относительно холодной температуры. Однако за прошедшее время из-за происходящих в климате изменений условия жизни для карликовой берёзы стали неподходящими, и её ареал постепенно сместился на 400 километров в сторону юга.

В настоящее время, по словам исследователей, арктический регион начинает вновь нагреваться, с каждым годом это происходит всё быстрее. Таким образом, карликовая береза может вернуться в места, где она росла тысячи лет назад.

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