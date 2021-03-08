Герой ДНР Ахра Авидзба, который ранее занимал должность помощника президента Абхазии, задержан правоохранителями республики за нарушение действующего законодательства о хранении оружия. При этом он подозревается в составе группы из еще 5 человек, которые приехали из Донецка.

В отношении воевавшего за Иловайск Авидзбы возбудили уголовное дело, по статье, предусматривающей заключение на срок до 6 лет. Подробности раскрыла адвокат экс-помощника президента Инга Габилая.

Она заявила, что сам Авидзба считает свое задержание несправедливым, хотя у него дома действительно нашли целый арсенал оружия, включающий ручные пулеметы и гранатометы, пистолеты, автоматы российского и зарубежного производства, большое количество боеприпасов. Бывший помощник главы республики объявил голодовку и отказывается от пищи и воды.

О пятерых друзьях Авидзбы адвокат не смогла ничего рассказать, так как, по ее словам, их дела ведут другие юристы.