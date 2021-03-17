Группа китайских исследователей, возглавляемая Цзяньсинем Оу, выяснила, что щедрость мужчин во многом зависит от показателя их тестостерона.

Специалисты провели эксперимент с участием нескольких десятков испытуемых, которых просили вообразить определенную ситуацию, где они могли забрать дополнительный доход себе или оставить его другу. Затем реакция их мозга была изучены с помощью магнитно-резонансной томографии.

При этом некоторым добровольцам наносили гель, повышающий уровень тестостерона. Оказалось, что при увеличении его содержания в организме люди становятся менее щедрыми к окружающим. Эксперты считают, что этот гормон оказывает влияние на височно-теменной участок мозга, отвечающий за эмпатию, поэтому люди при его повышенном показателе начинают действовать более эгоистично по отношению к другим.