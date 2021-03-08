В ближайшее время украинская армия начнет наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. Эту информацию представил Народной милиции ДНР перебежчик с Украины, который оставил расположение своего подразделения.

Он рассказал, что полномасштабное наступление начнется весной или в крайнем случае в начале лета текущего году. Также перебежчик выдал места дислокации военной техники ВСУ, по которым можно определить предположительное направление удара. Так, военнослужащий ДНР с позывным «Кот» заявил, что основная атака будет проведена в районе Докучаевска.

Разговоры о скором наступлении ВСУ ведутся уже второй месяц подряд. Все дело в том, что с начала года военнослужащие украинской армии стали гораздо чаще обстреливать населенные пункты на неподконтрольной Киеву территории. Кроме того, к линии разграничения стягивается техника и в гораздо больших объемах поставляются боеприпасы.