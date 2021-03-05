На подконтрольной Киеву территории Донбасса появились украинские и западные представители СМИ, которые сразу же взялись за производство фейков. Подробности об этом рассказал пресс-секретарь Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, журналистов американского агентства Associated Press, британского Reuters и украинского телеканала ТРК «Украина» сопровождают представители 74-го центра информационно-психологических операций. Главная цель этой делегации – собрать всевозможную информацию, скомпоновать ее таким образом, чтобы обвинить ополченцев ЛНР в обстрелах ВСУ и мирного населения, в других страшных преступлениях, а затем показать результат по украинскому и западному ТВ.

Представитель Народной милиции отмечает, что это распространенная практика, которая позволяет Киеву постоянно обвинять ЛНР в нарушениях режима прекращения огня и жаловаться международному сообществу на ополчение.