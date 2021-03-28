Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные обнаружили, что человеческий мозг хранит все воспоминания в двух полушариях.

Как сообщают исследователи, мозг человека копирует воспоминания из одного полушария в другое, обеспечивая таким образом «резервную копию». В случае, если в одном полушарии будут повреждены какие-либо участки мозга, отвечающие за хранение информации, она будет восстановлена при помощи другого полушария.

Также запоминание информации происходит необычным образом – так, то, что человек видит слева от себя, записывается на правое полушарие, а то, что расположено справа – на левое.

По мнению специалистов, такой способ помогает координации человека и упрощается ориентацию в пространстве при изменении обстановки. Также человек при помощи этого свойства мозга более точно определяет местонахождение предметов.

Вам может понравиться

Специалисты из MIT разработали умный тактильный текстиль

Специалисты из американского штата Массачусетс создали «умный» тактильный текстиль. Текстиль, как сообщают учёные, состоит из тканых материалов и пьезорезисторных волокон, которые реагируют на давление и позволяют удерживать трёхмерные формы. Одежда,
  • Анна
  • 27.03.2021
  • читать 1 минуту

Изучение иностранных языков повышает активность головного мозга

Специалисты Токийского университета в ходе исследования сумели доказать влияние изучения иностранного языка на активность головного мозга. В исследовании было задействовано 15 добровольцев, переехавших в Японию. У всех у них базовым
  • Анна
  • 27.03.2021
  • читать 1 минуту

Учёные создали из древесины биопластик, который разлагается за три месяца

Учёные Йельского университета разработали биоразлагаемый продукт, имеющий практически те же самые свойства, что и пластик. Для создания материала были использованы древесные опилки. Отмечается, что в ходе экспериментов учёные использовали самые
  • Анна
  • 26.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 8 °C |