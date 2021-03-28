Учёные обнаружили, что человеческий мозг хранит все воспоминания в двух полушариях.

Как сообщают исследователи, мозг человека копирует воспоминания из одного полушария в другое, обеспечивая таким образом «резервную копию». В случае, если в одном полушарии будут повреждены какие-либо участки мозга, отвечающие за хранение информации, она будет восстановлена при помощи другого полушария.

Также запоминание информации происходит необычным образом – так, то, что человек видит слева от себя, записывается на правое полушарие, а то, что расположено справа – на левое.

По мнению специалистов, такой способ помогает координации человека и упрощается ориентацию в пространстве при изменении обстановки. Также человек при помощи этого свойства мозга более точно определяет местонахождение предметов.