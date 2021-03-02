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Специалисты из Великобритании сумели вырастить «мини-орган», который можно использовать для восстановления печени.

Как сообщается, учёные использовали методику выращивания органоидов желчных протоков. Специалистам впервые удалось применить эту методику именно на человеческом органе, что является научным прорывом.

Желчные протоки, как указывается, выводят токсины и прочие ненужные вещества из печени. Если же они не работают, человеку необходима трансплантация органа, однако во многих странах наблюдается дефицит доноров печени.

При помощи разработанного метода, в повреждённую печень будут трансплантироваться выращенные в лабораторных условиях холангиоциты. Отмечается, что ранее опыты, проведённые на мелких животных, продемонстрировали успешный результат.

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