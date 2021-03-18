Специалисты из австралийского Университета Монаша сумели вырастить модель ранней стадии развития зародыша человека, используя клетки соединительной ткани.

Как сообщается, учёные успешно перепрограммировали клетки кожи в трёхмерную клеточную структуру. Полученная структура схожа с эмбрионом человека, находящимся на ранней стадии развития, морфологически и молекулярно. Своё развитие эта модель прекращает через 10-11 дней.

Отмечается, что подобная модель позволит специалистам более детально, чем было возможно ранее, изучить начальную стадию внутриутробного развития, не используя для этого настоящие эмбрионы человека. Кроме того, это должно помочь выяснить некоторые из возможных причин бесплодия и выкидышей на ранних сроках.

Ранее для проведения исследований такого роды мешали законодательные и этические ограничения, из-за которых было запрещено работать с человеческими эмбрионами.