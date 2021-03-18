читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из австралийского Университета Монаша сумели вырастить модель ранней стадии развития зародыша человека, используя клетки соединительной ткани.

Как сообщается, учёные успешно перепрограммировали клетки кожи в трёхмерную клеточную структуру. Полученная структура схожа с эмбрионом человека, находящимся на ранней стадии развития, морфологически и молекулярно. Своё развитие эта модель прекращает через 10-11 дней.

Отмечается, что подобная модель позволит специалистам более детально, чем было возможно ранее, изучить начальную стадию внутриутробного развития, не используя для этого настоящие эмбрионы человека. Кроме того, это должно помочь выяснить некоторые из возможных причин бесплодия и выкидышей на ранних сроках.

Ранее для проведения исследований такого роды мешали законодательные и этические ограничения, из-за которых было запрещено работать с человеческими эмбрионами.

Вам может понравиться

Специалисты раскрыли микромолекулярный механизм появления зубного налёта

Специалисты Гонконгского университета науки и технологии выяснили влияние микробной молекулы на кариес. Речь идёт о молекуле Streptococcus mutans. Она обитает в ротовой полости человека и является его основным и естественным
  • Анна
  • 17.03.2021
  • читать 1 минуту

Швейцарские учёные создали деревянные полы, генерирующие электричество

Швейцарские учёные обнаружили способ, при помощи которого электроэнергию можно получить из древесины. Как указывается, для этого требуется давление и гнилая древесина. Так, в своём исследовании учёные использовали бальзовую доску, на
  • Анна
  • 16.03.2021
  • читать 1 минуту

Подо льдом Гренландии на глубине 1,5 километра найдены древние растения

Группа исследователей при изучении ледяного керна Гренландии нашла окаменелые останки веток и листьев. Они находились подо льдом на глубине 1,5 километра. Специалисты провели тщательный анализ окаменелостей и выяснили, что по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 18 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |