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Специалисты впервые сумели точно выяснить, какие размеры имеет ядро Марса.

Как сообщается, в этом им помогла информация, полученная с аппарата NASA InSight. Так, он высадился на планете осенью 2018 года. Ему требовалось выяснить сейсмическую активность на красной планете. Другой его задачей являлось изучение состава и внутреннего строения Марса.

Учёные, изучив сведения, полученные во время выполнения этой миссии, выяснили радиус ядра планеты. Оказалось, что он составляет от 1810 до 1860 километров. Как отмечается, это практически в два раза меньше, чем ядро Земли. Также за прошедшее время было зафиксировано более 500 марсотрясений, из них большая часть были весьма слабыми.

Предполагается, что в ядре Марса находятся лёгкие элементы, например, кислород. Это предположение было сделано из-за того, что ядро Марса оказалось менее плотным, чем учёные полагали раньше.

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  • Анна
  • 23.03.2021
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