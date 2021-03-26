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Учёные Йельского университета разработали биоразлагаемый продукт, имеющий практически те же самые свойства, что и пластик.

Для создания материала были использованы древесные опилки. Отмечается, что в ходе экспериментов учёные использовали самые разные материалы, в том числе растения, яичную скорлупу и даже отходы, получаемые при производстве текилы. Однако древесные опилки продемонстрировали самые лучшие свойства.

В дальнейшем опилки были преобразованы при помощи биоразлагаемого и перерабатываемого глубокого эвтектического растворителя. Полученный в итоге материал начинает разлагаться в почве спустя две недели, а спустя три месяца он полностью уничтожается. Кроме того, его можно подвергнуть повторной переработке.

Как отмечается, такой биопластик сможет заметно уменьшить объём пластиковых отходов.

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