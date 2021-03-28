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Специалисты Университета Киото разработали новый способ выделения водорода из воды.

Среди плюсов этого способа отмечаются дешевизна и более высокая эффективность. Также указывается, что благодаря этому производство чистого топлива можно будет сделать более экологичным, чем позволяют используемые сейчас технологии.

В обычном способе выделения водорода выделяется также углекислый газ. Учёные решили попробовать применить металлический катализатор из сплава рутения и иридия, представляющий собой нанопластинку толщиной в три нанометра. С его помощью эффективность получения водорода повышается в 30 раз.

При этом отмечается, что катализатор из этих металлов стоит дороже, чем используемые в настоящее время. Однако они служат в десять раз дольше. Таким образом, несмотря на более высокую стоимость, их использование будет более эффективно.

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