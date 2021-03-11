Австрийские учёные при помощи слабого гравитационного поля ещё раз доказали закон всемирного тяготения.

В новом исследовании специалисты использовали рекордно слабое гравитационное поле, созданное с помощью микроскопических золотых сфер. Так, эти сферы имели массу всего лишь в 90 миллиграмм и радиус в 1 миллиметр. Такие эксперименты проводить достаточно сложно, так как из-за слабого гравитационного взаимодействия могут возникать погрешности буквально от любой, даже самой незначительной, помехи. В проведённых ранее экспериментах были задействованы более крупные объекты с весом не менее одного килограмма.

Как считают авторы исследования, 90 миллиграмм не являются пределом, и в будущем гравитационное воздействие можно будет измерять даже между элементарными частицами. Правда, на данный момент речь идёт только о самых крупных элементарных частицах.