Учёные Сколковского института науки и технологий разработали нейросеть, которая может определять срок хранения фруктов.

Так, учёные несколько лет изучали рост яблок в саду Германии. Они изучали такую информацию, как погода, химический состав яблок, и их свойства. На основе полученных сведений учёные научили рекуррентную нейросеть вычислять, сколько времени фрукты будут храниться, а также определять изменение их внешнего вида.

Отмечается, что точность предсказания нейросети – около 80%. По словам учёных, это успешный результат, так как его получение почти не требует участия человека. В будущем алгоритм будет дорабатываться с использования донастроек и новых данных.

Как считают специалисты, нейросеть поможет снизить расходы из-за порчи фруктов.