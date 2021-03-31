Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Хартов, замглавы АО «ЦНИИмаш», рассказал, какой должна оказаться лунная станция, чтобы быть максимально безопасной для космонавтов.

Согласно его словам, условия на естественном спутнике Земли очень суровые, поэтому продолжительное пребывание людей на нем небезопасно для их здоровья и жизни. Решить данную проблему можно путем создания аналога МКС, и его размещения в подходящем с точки зрения функционала месте.

Эксперт считает, что зону посадки следует обязательно оснастить робототехническими системами. Нужно построить жилой модуль, в котором будет комфортно жить, и создать транспортное посадочное средство с необходимым оборудованием и расходниками. Для перевозки грузов понадобится новейший луноход, способный заряжаться от энергомодуля.

Вам может понравиться

Коронавиурс заражает слюнные железы человека и выделяется вместе со слюной

Команда исследователей из Британии и Соединенных Штатов выяснила, что коронавирусные частицы могут инфицировать слюнные железы, а потом выделяться в еще большом объеме вместе со слюной. Согласно словам специалистов, почти в

Гепатит и ВИЧ истощают организм человека подобно старению

Исследователи определили, что такие хронические инфекции как ВИЧ и гепатит оказывают такое же воздействие на человеческий организм, как старение. Специалисты изучили изменения в клетках людей, страдавших от гепатита и ВИЧ,

Российские ученые научились определять способность людей к запоминанию слов

Команда исследователей из РФ и ФРГ создала и испытала уникальный метод по определению способности людей к обучению языку и запоминанию слов. Используя электроэнцефалографию, специалисты изучили, как сильно мозг реагирует на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 9 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |