Виктор Хартов, замглавы АО «ЦНИИмаш», рассказал, какой должна оказаться лунная станция, чтобы быть максимально безопасной для космонавтов.

Согласно его словам, условия на естественном спутнике Земли очень суровые, поэтому продолжительное пребывание людей на нем небезопасно для их здоровья и жизни. Решить данную проблему можно путем создания аналога МКС, и его размещения в подходящем с точки зрения функционала месте.

Эксперт считает, что зону посадки следует обязательно оснастить робототехническими системами. Нужно построить жилой модуль, в котором будет комфортно жить, и создать транспортное посадочное средство с необходимым оборудованием и расходниками. Для перевозки грузов понадобится новейший луноход, способный заряжаться от энергомодуля.