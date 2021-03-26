Команда исследователей из нескольких стран мира выяснила, что COVID-19 способен поражать клетки в полости рта человека.

Обнаружение возможности у коронавируса инфицировать разные клетки участков человеческого тела, включая ротовую полость, может помочь в объяснении большого количества симптомов у зараженных пациентов. Напомним, что многие люди с SARS-CoV-2 жалуются на сухость во рту, потерю вкуса и возникновение волдырей.

Новое исследование также показывает, что рот, скорее всего, выполняет значительную функцию в процессе передачи частиц коронавирусной инфекции в систему пищеварения и легкие. Дальнейшее изучение зараженной ротовой полости поможет ученым разработать новые методы по снижению распространения вируса среди людей.