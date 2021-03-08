В ходе изготовления орудий для различных работ, а также оружия для охоты неандертальцы применяли клеевой состав. Ученые давно заявляли о том, что исходным материалом для него была береста. Однако только сейчас удалось понять, каким образом древние люди получали из нее клей.

Эксперты из США и Германии выяснили, что для получения прочного клеевого состава бересту можно сжигать рядом со стеной, выложенной из речной гальки или другого камня с гладкой и ровной поверхностью. В процессе горения, на этих камнях оседает вещество, которое и представляет собой клей. Чтобы его количество давало возможность изготовить оружие, необходимо жечь бересту примерно три часа.

Свое предположение ученые проверили на практике. Они изготовили клей по “технологии” неандертальцев, после чего зафиксировали с его помощью осколок камня в трещине на ветке дерева. Извлечь камень должен был манипулятор, силу которого эксперты установили в настройках. Однако роботизированной технике сделать этого так и не удалось.