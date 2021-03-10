Деторождение в средневековой Европе было крайне опасным временем со значительными рисками как для матери, так и для ребенка.

Трудности, возникающие во время родов или из-за послеродовой инфекции, опущения матки или других осложнений, стали причиной большого числа смертей среди женщин.

Дореформационная церковь в Англии предлагала беременным женщинам, надеющимся на благополучные роды, многочисленные талисманы и реликвии. Из этих предметов, которые монастыри одалживают своим прихожанам, чаще всего упоминается родильный пояс.

Пояса для родов были сделаны из разных материалов (включая шелк, бумагу и пергамент), но многие из них были уничтожены после реформации и не сохранились до наших дней.

Хотя записи указывают на использование этих поясов и других лекарств, существует очень мало сохранившихся свидетельств из первых рук от самих средневековых женщин о лечении или об осложнениях во время родов.

Группа исследователей во главе с доктором Сарой Фиддимент из Института археологических исследований Макдональда при Кембриджском университете опубликовала результаты своего биомолекулярного анализа одного такого средневекового пергаментного родильного пояса.

Доктор Фиддимент отмечает: «Хотя считается, что эти родовые пояса использовались во время беременности и родов (как следует из названия), нет прямых доказательств того, что их действительно носили. Многие из них содержат молитвы для общей защиты человека, но этот конкретный пояс также содержит очень специфические молитвы для защиты рожениц и ссылается на различных святых, также связанных с женщинами и родами. Этот пояс особенно интересен, поскольку на нем есть визуальные свидетельства того, что его использовали и носили, так как некоторые изображения и надписи стерлись, и на нем есть много пятен».

Фиддимент продолжает: «Мы не знаем, как носили пояса, но есть предположения, что из-за размера объекта (длинный и узкий) их носили как пояс целомудрия или кушак, чтобы помочь беременным женщинам физически и духовно. Мы использовали анализ белков, чтобы узнать, можем ли мы определить, какие белки могут быть на этих пятнах или на поясе в целом. Мы смогли обнаружить большое количество человеческих белков, соответствующих цервикально-вагинальной жидкости, что указывало на активное использование пояса при беременности/родах. Кроме того, мы обнаружили множество нечеловеческих белков, включая мед, молоко и растения, которые были задокументированы в средневековых текстах как средства лечения, связанные с беременностью и родами, что подтверждает наши доказательства активного использования этого конкретного родового пояса».

Все эти ингредиенты были зарегистрированы в средневековых медицинских трактатах как используемые для лечения женщин во время беременности и родов.

Фиддимент добавляет: «Тот факт, что мы смогли обнаружить эти специфические дополнительные белки, не относящиеся к человеческому роду, дают доказательства того, что этот пояс активно использовался на поздних сроках беременности и родов, а также того, что эти задокументированные методы лечения действительно применялись».

Это исследование является первым, в котором сообщается о протеомном анализе исторического пергаментного документа с использованием неинвазивного метода отбора проб (eZooms), разработанного ранее для идентификации видов пергамента.

Комментируя используемые методы, старший автор, профессор Мэтью Коллинз, также из Института Макдональда, отметил: «Неинвазивные образцы были взяты с поверхности пергамента как на окрашенных, так и на неокрашенных участках с использованием ластиков из ПВХ, метода, который узнала Сара. Эта работа еще раз подчеркивает роль протеомики в новой области биокодикологии».

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.