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Ирландские исследователи смогли доказать, что «паучьи узоры», обнаруженные на марсианской поверхности, возникают в результате сублимации сухого льда.

Ежегодно весной на Красной планете можно заметить тысячи паукообразных структур, которые не наблюдаются на Земле. Согласно одной из теорий, в зимние месяцы часть углекислого газа замерзает, становясь сухим льдом, а затем при повышении температуры его нижняя область таит, что приводит к сублимации. Газ начинает просачиваться через ледяную структуру, оставляя после себя ветвящиеся «туннели». Когда лед полностью испаряется, на его месте остается «паучий» след.

Теперь же данную теорию удалось доказать на практике. Ученые воспользовались камерой, позволяющей имитировать условия Марса и расположенной в Британии. На ее дне были размещены имитаторы инопланетного грунта. Затем на него поместили сухой лед, который исследователи начали постепенно растапливать. В результате под ним возникли «паукообразные» следы.

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