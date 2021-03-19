В ходе исследований на территории Мексики ученые-палеонтологи обнаружили окаменелые останки акул, которые строением тела больше похожи на скатов. По словам специалистов, они однозначно питались планктоном и не были хищниками.

Ученые пояснили, что на это указывает строение рта акул, которое предназначено специально для фильтрованного питания. Кроме того, они сообщили, что очень длинные и тонкие плавники больше напоминают крылья.

Их размах, по предварительным расчетам, достигал почти двух метров. При общей длине тела акулы, составляющей 1,65 м.

Палеонтологи предположили, что несмотря на наличие «крыльев», плавала планктоноядная акула чрезвычайно медленно. В процессе исследования ученые также выяснили, что останки принадлежат меловому периоду. Это позволяет утверждать, что находка – это самая древняя из всех известных сегодня акул.