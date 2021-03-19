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В районе населенного пункта Кендзежин-Козле, расположенного в Польше, исследователи нашли около 6 тысяч воронок от бомб, сброшенных в годы Второй мировой войны.

Отмечается, что с помощью данных бомб военные пытались уничтожить топливные предприятия, принадлежавшие нацистской Германии. Бомбардировка указанных территорий осуществлялась в период с 1943 по 1944 годы. Всего было сброшено почти 39 тысяч снарядов, оставивших воронки, диаметр которых варьируется от пяти до пятнадцати метров.

На данный момент времени многие углубления представляют собой небольшие водоемы, возле которых нередко можно заметить животных. Историки отмечают, что данную местность вначале бомбили британские войска, а затем к ним присоединились американские вооруженные силы.

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